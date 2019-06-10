Şenol Güneş'ten İzlanda'ya sert tepki!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası H Grubu dördüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız'da Şenol Güneş ve İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalar yaptı. Milli Takım'ın dün havalimanında yaşadığı olayları da değerlendiren Güneş, "43 yıl önce de İzlanda'ya geldim. Şehir büyümüş ama kafalar küçülmüş" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İzlanda ile oynanacak maç öncesinde hava alanında yaşanan skandal ile ilgili konuştu.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

"Havaalanında yaşananlarla ilgili konuşacak bir şey yok. Evet kabalık ve terbiyesizlik yapılmıştır. Ancak biz yapmadık. Yapanlar düşünsün. Dışarıda polisler tarafından arama vardı -ki, kasıtlı olarak durdurma bu.

Dünkü olayı sanki üst akıl yaptırmış gibi görünüyor. Oradaki memur yapmadı. O memura birileri yaptırdı. Büyük devletler bu işlerle uğraşmaz. Biz bunlarla uğraşırsak küçük işlerle uğraşmış oluruz."

"Belli ki kafalar küçülmüş"

"Futbola dostluk, fair play olarak, ırk, dil ayrımı olmadan birleştiren bir şey olarak bakıyoruz. İzlanda büyük sempati toplamıştı. Ben 43 sene önce buraya geldim, 76'da. Saha aynı olabilir, şehir çok büyüdü ama belli ki kafalar küçülmüş."

"Ne yapmak istiyorsunuz"

"Biz neyin peşindeyiz ya? 2 tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağız? Ben 53 yıldır futbolun içindeyim. İnsan X-ray cihazına koyulmaz. Pasaportu aldı, bana sallıyor. Ne bakıyorsun diyor. Ne yapmak istiyorsunuz. Rakip oyuncu, daha önce Konya'da da bize bu yapıldı dedi, yapıldıysa, o da terbiyesizliktir. Nerede olursa olsun, buna karşıyım. Orada yapıldı diye burada yapıldıysa, daha da çirkin."

"Fırçayla gelmiş, bıçakla da gelebilirdi"

"Yanlışları söyleyerek, kimseyi üzmek istemiyorum artık. Bana komik geldi, kasıtlı yapıldığı belli oldu. Hala konuşunca, biz hataya düşüyoruz. Kuraldan bahsediliyor, kural nedir? Vatandaşı normal prosedür ile geçirirsiniz, saatlerce bekletmezsiniz.Adam fırça ile gelmiş, bıçakla da gelebilir. Ona müsaade etmemek lazım. Ben bunları konuşmak istemiyorum. Saha dışındaki eksikleri İzlandalı yetkililer öğrendiğinde inanıyorum ki üzülecekler."