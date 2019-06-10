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Beşiktaş'tan Aboubakar bombası

Beşiktaş'tan Aboubakar bombası

Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynadıktan sonra Porto'nun yolunu tutan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı kulübe haber gönderdi. Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı da yıldız ismin menajeri ve Porto Kulübü ile görüşmek için İspanya'ya gitti.

Teknik direktörlük koltuğuna Abdullah Avcı'yı oturtan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Transfer döneminde 6 bölgeye yoğunlaşacak olan siyah-beyazlı yetkililer, scout ekibiyle birlikte gerekli isimleri belirledi. Ancak Beşiktaş'a Portekiz ekibi Porto'da forma giyen Aboubakar'dan sürpriz bir teklif geldi.

Beşiktaş'ta 38 maçta 19 gol atmıştı

A Spor'un haberine göre Aboubakar, Beşiktaş yönetimine haber gönderdi. Bu teklif üzerine Beşiktaş İkinci Başkanı Serdal Adalı, İspanya'ya gitti. Adalı, İspanya'da Aboubakar'ın menajeri ve Porto Kulübü yetkilileriyle görüşecek. Şartlar oluşursa golcü oyuncu önümüzdeki sezon Beşiktaş forması giyecek. Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkarken 19 gol 4 asistlik performans sergilemişti.

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