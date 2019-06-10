HABER /  SPOR

İBB’li sporcular madalya yağmurunu sürdürüyor

İBB’li sporcular madalya yağmurunu sürdürüyor

Türk sporunun lokomotifi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü, uluslararası alanda madalya yağmurunu sürdürüyor. İBB’li sporcular hafta sonu farklı branşlarda yapılan turnuvalarda 5 madalya elde ederken, olimpiyat yolunda önemli puanlar topladı.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Spor Kulübü, 20 branşta 40 bin sporcusuyla Türk sporuna hizmet etmeyi sürdürüyor.

Yıl boyunca uluslararası turnuvalarda milli takımların ana gövdesini oluşturan İBB’li sporcular hafta sonu düzenlenen turnuvalarda da ay yıldızlı forma altında önemli başarılara imza attılar.

Çin’in Şangay kentinde düzenlenen Dünya Karate Federasyonunun önemli organizasyonları arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’e Türk Milli Takımı 18 sporcu ile katılırken kadroda 13 İBB’li sporcu yer aldı. 

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları yüzde yüz kota puanı veren sezonun dördüncü etabında 76 ülkeden 543 karateci mücadele verdi.

İBB Spor’dan Serap Özçelik Arapoğlu ile Uğur Aktaş altın, Erman Eltemur bronz madalya kazandı.

Judo, güreş ve okçulukta önemli başarılar

Bosna Hersek’in Zvornik kentinde düzenlenen Gençler Balkan Judo Şampiyonası’nda 90 kiloda İBB’li Can Güzel bronz madalya elde etti.

9 ülkeden toplam 239 sporcunun katıldığı turnuvada Milli Takım bir altın, 2 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti.

İspanya’da gerçekleştirilen Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası serbest stilde İBB’li milli sporcu Ahmet Duman gümüş madalya kazandı. 

Hollanda’nın Hertogenbosch kentinde düzenlenen Para Okçuluk Dünya Şampiyonası’nda Milli takım 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için 7 kota alırken, alınan 4 kotayı İstanbul BBSK sporcuları elde etti.

Ayrıca Dünya Şampiyonası’nda İBB’li Yağmur Şengül’ün içinde bulunduğu Klasik Yay Bayan Milli Takımımız ikinci olurken, yine İBB’li Erdoğan Aygan ve Bülent Korkmaz’ın da yarıştığı Makaralı Yay Erkek takımımız ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie'yi istiyor
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie'yi istiyor
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine hava saldırıları 10 ölü
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine hava saldırıları 10 ölü
Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor
Fatih sondaj gemisinin faaliyetleri devam ediyor
Emre'ye fırça uzatan Belçikalı genç yaşananları anlattı
Emre'ye fırça uzatan Belçikalı genç yaşananları anlattı
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu Yıldırım açıklaması
İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu Yıldırım açıklaması
Çipras hükümeti resmen istifa etti
Çipras hükümeti resmen istifa etti
ÖNCEKİ HABERLER
İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı
İBB Yaz İzci Kampı kayıtları başladı
İBB’den 15 merkezde engelsiz yaz okulu
İBB’den 15 merkezde engelsiz yaz okulu
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Teşekkür alma şartları 2019 karne ortalaması kaç puan olmalı?
Bakan Kasapoğlu İzlanda'ya gidiyor
Bakan Kasapoğlu İzlanda'ya gidiyor
Şener Özbayraklı profilinden F.Bahçe'yi sildi
Şener Özbayraklı profilinden F.Bahçe'yi sildi
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
Galatasaray'da gözler transferde!
Galatasaray'da gözler transferde!
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Kurban Bayramı başlangıcı ne zaman 2019 9 gün tatil olur mu?
Yorumlar 2 yorum