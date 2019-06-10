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Doğu Akdeniz skandalına AK Parti'den sert tepki

Doğu Akdeniz skandalına AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Doğu Akdeniz'de yaşanan skandala ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Doğu Akdeniz'de yaşanan skandala ilişkin, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi provokasyondan uzak durmalıdır. GKRY’nin Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile işbirliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkardığı yolundaki haberler açık provokasyondur. GKRY’nin Kıbrıs Türklerinin haklarını gasp etmesine müsaade etmeyeceğiz. GKRY böyle eylemlere girişirse gereken cevapla karşı karşıya kalacaktır. Çıkan haberler umarız doğru değildir. Aksi taktirde, GKRY gereken cevabı kendisi davet etmiş olacaktır.Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ya da haklarının gaspedilmeye çalışılması beyhude bir siyasettir. GKRY, bu hayali siyasetten vazgeçip, gerçeklerin dünyasına dönmelidir"açıklamasını yaptı.

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