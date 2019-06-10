Devlet Bahçeli: İzlanda'da yaşanan rezaletler skandal ötesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İzlanda'da yaşanan rezaletler; sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Bu ülkeye verilen notayı çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da yaşadığı olayla ilgili Twitter'dan açıklamalar yaptı.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"A Milli Futbol Takımımız alın teriyle, emeğiyle, mücadelesiyle tarih yazmıştır. Ancak bunu hazmedemeyen, bundan rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başlamışlardır.

"Tek kelimeyle skandal ötesidir"

İzlanda’da yaşanan rezaletler, sporun centilmenliğine, hoşgörü ruhuna aykırı kötü muameleler tek kelimeyle skandal ötesidir. Futbolcularımıza yönelik saldırgan tavırlar tam bir kabalık ve komplodur.

"Notayı yerinde buluyorum"

İzlanda'yı kınıyorum, bu ülkeye verilen notayı da çok yerinde ve isabetli değerlendiriyorum."

"Türkiye'nin kuyusu kazılıyor"

Açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gerilime de değinen Bahçeli, "Doğu Akdeniz'de açıkça Türkiye'ye tuzak kurulmakta, kuyusu kazılmakta, egemenlik haklarına kastedilmektedir" dedi.

"Tutuklama kararı kepazeliktir"

"Rum Yönetimi'nin, Fatih sondaj gemimizin çalışanları ve TPAO ile iş birliği yapan yabancı şirketlerin yöneticileri hakkında tutuklama kararı çıkarması hukuksuzdur, kepazeliktir" ifadelerini kullanan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Kıbrıs Türklerini yok saymak, tarihsel haklarını gasba teşebbüs ve tevessül etmek, uluslararası hukuku çiğnemek, Türkiye'ye meydan okumaktır. Ülkemiz bu barbarca ve barış karşıtı hamleleri göğüsleyecek güç ve yeterliliktedir."