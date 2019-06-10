İzlanda'da meğer Türk öldürmek serbestmiş! Ordusu olmayan tek NATO üyesi

İzlanda'da bu yasa nedeniyle şimdiye kadar hiçbir Türk vatandaşı öldürülmedi. Hatta bu yasa daha sonraki yıllarda unutuldu. Ta ki bir İzlandalı’nın yeniden bu yasayı gündeme getirmesine kadar. Türklerin öldürülmesine serbestlik tanıyan bu yasa 1970’lerde kaldırıldı. Ancak İzlanda’da bu üç şehirde hala Türkler zaman zaman “Tyrkjaranid” yani “İnsan çalan Türk” olarak anılabiliyor.