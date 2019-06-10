İzlanda'da meğer Türk öldürmek serbestmiş! Ordusu olmayan tek NATO üyesi
İZLANDA ile yaşanan Milli Takım krizi tepki çekerken bu ülkeye dair bilinmeyen mazimiz de ortaya çıktı. Meğer daha düne kadar İzlanda'da Türk öldürmek serbestmiş. Hayli küçük bir ülke olan İzlanda'da hayli ilginç yasaklar var. Başbakanları ise bir lezbiyen. İşte İzlanda hakkındaki ilginç bilgiler:
Euro 2020 Elemeleri'nde İzlanda ile oynayacağı maç için ülkeye giden Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, saatlerce havalimanında bekletilmesine tepkiler sürüyor. Türkiye diplomatik ilişkisinin olmadığı İzlanda'ya Norveç üzerinden nota verdi.
İzlanda ile olan mazimiz de bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi. Meğer İzlandalıların, Türklere yönelik nefreti yeni değilmiş. İzlanda’da Türk öldürmek 1970’li yıllara kadar serbestti.
1627'de Türk öldürmek serbest bırakıldı
1627’de Murat Reis önderliğindeki Osmanlı donanması, yaklaşık 26 günde 400 civarında İzlandalıyı esir aldı. Grindavik, Austfiroir ve Vestmannaeyjar şehirlerinde gerçekleşen adam kaçırmalar nedeniyle 1627 yılında İzlanda’ya ayak basan Türk vatandaşlarının öldürülmesi serbest bırakıldı.
İzlanda'da bu yasa nedeniyle şimdiye kadar hiçbir Türk vatandaşı öldürülmedi. Hatta bu yasa daha sonraki yıllarda unutuldu. Ta ki bir İzlandalı’nın yeniden bu yasayı gündeme getirmesine kadar. Türklerin öldürülmesine serbestlik tanıyan bu yasa 1970’lerde kaldırıldı. Ancak İzlanda’da bu üç şehirde hala Türkler zaman zaman “Tyrkjaranid” yani “İnsan çalan Türk” olarak anılabiliyor.