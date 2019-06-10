Nevşin Mengü'nün İzlanda skandalı tweeti olay oldu

Uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması: Nevşin Mengü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzlanda'da Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan herif salağın teki eyvallah. yalnız İzlanda'yı kınarken atlamamız gerek bir detay var. Milli takımın bekletilme sebebi, uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması. Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz" dedi.