Nevşin Mengü'nün İzlanda skandalı tweeti olay oldu
Nevşin Mengü, A Milli Takımı'mızın İzlanda'da saatlerce bekletilmesi sebebini "Uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması" olarak açıklayınca, Konyaspor iddiaya jet hızıyla yanıt verdi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde H Grubu'ndaki 4. maç için İzlanda'ya giden Milli Takım, İzlanda'da alışagelmişin dışında bir uygulamayla karşılaştı. Milli takımın havalimanında saatlerce bekletilmesi sonrası Türkiye, Norveç elçiliği aracılığıyla İzlanda'ya nota verdi.
Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıklarken Emre Belözoğlu da "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" dedi. Üstelik Belezoğlu'na tuvalet fırçası uzatıldı. Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin gazeteci Nevşin Mengü'ün tweeti sosyal medyayı salladı.
Uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması: Nevşin Mengü, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İzlanda'da Emre Belözoğlu'na tuvalet fırçası uzatan herif salağın teki eyvallah. yalnız İzlanda'yı kınarken atlamamız gerek bir detay var. Milli takımın bekletilme sebebi, uçuşun onaylanmamış bir havaalanı olan Konya'dan yapılması. Bu tür seyahatlerin organizasyonu yapılırken daha dikkatli olmak gerekir. Bir kural varsa kurala uyulmalı, kuralları çiğneyerek, biz yaparız oldularla, haklıyken haksız duruma düşeriz" dedi.
Mengü'ye tepkiler: Nevşin Mengü olay açıklama sonrası sosyal medyada tepkilerin odağı haline geldi. Türkiye düşmanı olmakla suçlandı. Mengü için "Bu duruma da muhalefet ettiniz ya.. şaşırmadık!" , "Sağ duyu diye yanlış bilgi vermek muazzam birşey ya" yorumları yapıldı.