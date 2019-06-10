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Devlet Bahçeli'den çok sert İsmail Küçükkaya çıkışı

Devlet Bahçeli'den çok sert İsmail Küçükkaya çıkışı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan mesajlar yayınladı. Bahçeli, bir mesajında, "Şayet İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğü kesinleşirse 16 Haziran Pazar akşamı 21.00'den itibaren televizyon izlemeyeceğim. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, uzun süreli sessizliğini bozdu. "İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz" diyen Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun çıkacağı canlı yayın programını İsmail Küçükkaya'nın yerine Didem Arslan Yılmaz'ın yönetmesinin daha doğru olacağını ifade ederek, "İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim" ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları,çırpınışları sonuç vermeyecektir.

"İstanbul’un her yerindeyiz"

'Milliyetçi Hareket Partisi nerede?' diye ucuz ve uçuk soru soranlara, diyorum ki: 'İstanbul’un her yerindeyiz. Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşamayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler.'

"En iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir"

İşi gücü bırakıp şahsım ve partimizle ilgili spekülasyon yapan müfteri korosuna en iyi cevap 23 Haziran’da sandıkta verilecektir. Bunların, yaşarmayan gözleriyle, kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günler çok yakındır. El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.

"Tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir"

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının katılacakları televizyon programı, bu programı kiminle yapacakları, yani moderatörün kim olacağı uzunca bir süredir tartışma ve polemik konusu haline gelmiştir.

"En uygun moderatör Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır

Bize göre iki adayın katılacağı televizyon programının en uygun moderatörü sakin, sabırlı, anlayışlı ve tarafsız yönleriyle temayüz etmiş Sayın Didem Arslan Yılmaz’dır. Tartışmaları ustalıkla yöneten,birikim ve tecrübesiyle öne çıkan Sayın Yılmaz’ın seçilmesi kanaatimce doğru olurdu.

"Hayret etmemek mümkün değildir"

Sayın Binali Yıldırım ile Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00’de televizyonda karşı karşıya gelecekleri, moderatörün de sözde gazeteci İsmail Küçükkaya’nın olacağı bugün belli olmuştur. Hayret etmemek mümkün değildir.

"Anlayabilmiş değilim"

İsmail Küçükkaya’nın hangi vasıflarından dolayı böylesi önemli bir program için tercih edildiğini anlayabilmiş değilim.

"Çizgisi bulanık ve sorunludur"

Bu şahsın Cumhur İttifakı ve MHP’ye husumet besleyen tavrı açıktır, bilinmektedir. Tarafsız değildir, samimi değildir, yeterli hiç değildir. Kaldı ki, FOX TV’nin yayın çizgisi de bulanık ve sorunludur.

"MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır"

Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylarının tartışmasını takip etmeyeceğim. MHP hakkın, haklının, halkın ve haysiyetin tarafındadır.

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