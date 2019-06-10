Didem Arslan İsmail Küçükkaya kararına gönül mü koydu olay açıklamalar
Ekrem İmamoğlu- Binali Yıldırım canlı yayınıyla ilgili fikri ilk ortaya atan isim olan Habertürk program sunucusu Didem Arslan Yavuz, moderatör olarak İsmail Küçükkaya'nın karar verilmesi sonrası olay açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin gündemini günlerdir meşgul eden sadece İstanbul seçimlerinin tartışılacağı İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayınında moderatör kim olacak sorusu yanıt buldu.
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için anlaştı ve düzenledikleri ortak basın toplantısıyla söz konusu canlı yayın için 6 maddelik protokol açıkladı.
Buna göre İmamoğlu ile Yıldırım'ın canlı yayını 16 Haziran pazar günü gerçekleşecek. Saat 21.00'daki program uydu üzerinden tüm kanallara açık olarak verilecek. Program Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde çekilecek.
Tarihi tartışmanın moderatörlüğünü ise FOX TV'de Çalar Saat'i sunan İsmail Küçükkaya üstlenecek.