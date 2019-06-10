Didem Arslan İsmail Küçükkaya kararına gönül mü koydu olay açıklamalar

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi planlanan televizyon programı için anlaştı ve düzenledikleri ortak basın toplantısıyla söz konusu canlı yayın için 6 maddelik protokol açıkladı.