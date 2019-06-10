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Şener Özbayraklı profilinden F.Bahçe'yi sildi

Şener Özbayraklı profilinden F.Bahçe'yi sildi

Üç sezondur Fenerbahçe formasını taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında bulunan Fenerbahçe fotoğraflarının hepsini sildi. Şener'in Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

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