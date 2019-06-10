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Galatasaray'da gözler transferde!

Galatasaray'da gözler transferde!

Gelecek sezona daha geniş bir kadroyla girmek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı hız kazandı. Sarı kırmızılılar, üç kulvarda da başarı hedeflerken, teknik heyetin raporu doğrultusunda takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuların kadroya katılması planlanıyor. 

Devre arasında takıma dahil olan Luyindama ve Marcao gibi uzun yıllar fayda sağlayabilecek isimlerin transfer edilmesi istenirken bir yandan da transfer bütçesi oluşturulmaya çalışan Galatasaray'ın, Nijeryalı genç oyuncu Valentine Ozornwafor'un yanı sıra Ryan Babel ve hafta sonu sağlık kontrolünden geçen Şener Özbayraklı ile her konuda anlaştığı öğrenildi.

Aslan’ın forvet hattı için Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun yanı sıra alternatif bir golcü arayışında olduğu iddia edilirken, bu mevki için en kuvvetli adayın Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç olduğu belirtildi. Karadeniz ekibi ile ligin ikinci yarısında müthiş bir performans sergileyen Kosovalı santrfor için sarı kırmızılıların ısrarcı olduğu ve önümüzdeki günlerde yeni bir teklifte bulunacağı gelen haberler arasında.

Ortaya atılan son iddia ise son iki transfer döneminde Galatasaray'ın listesinde olan Trezeguet'nin tekrar gündemde olduğu. Kasımpaşa formasıyla lige damga vuran ve kulübüyle 2021 yılına kadar kontratı bulunan Mısırlı yıldız için istenen yüksek bonservis bedeli bu transferde önemli bir engel oluşturuyor. Kadrosundan bazı isimleri göndermeyi planlayan Galatasaray'ın ise Trezeguet için bir miktar para ve takas formülünü devreye sokmayı planladığı kaydedildi.

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