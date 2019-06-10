Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, Evertonlu Yannick Bolasie'yi istiyor

Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton forması giyen 30 yaşındaki orta saha Yannick Bolasie'yi transfer etmek istiyor.

Everton'ın kanat oyuncusu Yannick Bolasie, bu yaz Premier Lig'den ayrılmaya hazırlanıyor. Bolasie'nin Afrika Uluslar Kupası'nın ardından yeni durağının ise Türkiyeolması bekleniyor. Goal'ün haberine göre Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor, 30 yaşındaki oyuncuya imza attırmak istiyor.

Everton 7 milyon sterlin istiyor

Everton, Bolasie için 7 milyon sterlinlik bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Ancak geçtiğimiz sezon takımda kiralık olarak oynayan Kurt Zouma ve Andre Gomes'in bonservislerini alabilmek için mali kaynak yaratmak zorunda olan Everton, Bolasie'nin ücretinde esnek davranabilir.

Newcastle ve Southampton da istiyor

Geçtiğimiz Ağustos ayında altı aylığına Aston Villa'ya kiralanan Bolasie, Championship'te çıktığı 21 maçta 2 gol 5 asistlik performans göstermişti. Ardından Ocak ayında kiralandığı Anderlecht'te çıktığı 17 maçta ise 6 gol 3 asistle oynamıştı. Bolasie ile Newcastle United ve Southampton da yakından ilgileniyor. Ancak Demokratik Kongo'lu oyuncunun Süper Lig'e transfer olması daha yüksek ihtimal olarak görülüyor.