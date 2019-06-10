İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesine hava saldırıları 10 ölü

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, 'İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi' sınırları içerisindeki yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 10 sivil yaşamını yitirdi.

Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Maarathırma, Kefr Battih ve Cibala köyü ile Halep’in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği hava saldırılarında 10 sivil hayatını kaybetti.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinden alınan bilgiye göre, İdlib’in güneyindeki Kefr Battih ve Maarathırma beldelerinde 4, Cibala köyünde 3 sivil hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, Maarathırma beldesine gerçekleşen hava saldırılarının çok şiddetli olduğunu ve hayatını kaybedenlerin sayısının yükselebileceğini ifade etti.

Aynı saatlerde Esed rejimi ve Rusya'ya ait uçakların Halep'in güneyindeki Ez Zirbe kasabasına düzenlediği saldırıda da 3 sivil hayatını kaybetti. Öğlen saatlerinden bu yana yapılan saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısı 10’a yükselirken, dün geceden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi.