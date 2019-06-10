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Çipras hükümeti resmen istifa etti

Çipras hükümeti resmen istifa etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti. Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos'u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras'ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

7 temmuz'da seçim var
Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükümetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.

Atina'yı kaybetmişti
Yunanistan'da yerel seçimlerin ikinci turunda İktidar Partisi Syriza ağır yenilgiye uğramıştı. Başkent Atina dahil birçok şehrin belediye başkanlığı muhalefete geçmişti.

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