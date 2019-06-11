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Trump'tan Fed'e tepki: Beni dinlemedi

Trump'tan Fed'e tepki: Beni dinlemedi

ABD Başkanı Donald Trump, bir televizyon programının yayınına katılarak Fed hakkında değerlendirmede bulundu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Çin Merkez Bankası'nı yönettiğini ve ne isterse yaptığını söyleyerek Fed’in kendi önerilerini dikkate almamasını eleştirdi.

Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump Amerikan CNBC kanalında yapılan Squawk Box isimli programa telefonla bağlanarak çeşitli açıklamalarda bulundu.

''Fed bize çok fazla zarar veriyor''

Ülkesinin Çin ile ekonomik ilişkilerine değinen Trump, Fed'in Aralık ayında faiz artırarak hata yaptığı söyledi. "Çin yıllardan beri para birimini devalüe ediyor. Bu onlara devasa bir rekabet avantajı sağlıyor. Bizim böyle bir avantajımız yok, çünkü faizleri düşürmeyen bir Fed var. Şi Cinping Çin Merkez Bankası’nı yönetiyor, ne isterse yapıyor. Fed bizim için çok yıkıcı” diyen Trump, "Adil bir oyun alanı ortaya koymamız gerekli, ancak Fed bize çok fazla zarar veriyor" açıklamasını yaptı.

Diğer taraftan Trump, Çin’in ABD ile bir anlaşma yapması ve bu ayın sonunda yapılacak G20 zirvesine Çin Devlet Başkanı’nın gelmemesi Çin'den ithalata yönelik tarifelerin hızlı bir şekilde yürürlüğe gireceğini bildirdi.

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