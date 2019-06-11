Eda Demirci mesleği ne İsmail Küçükkaya'nın eşi kaç yaşında?

İsmail Küçükkaya aslen nereli, kaç yaşında ve İsmail Küçükkaya'ın eşi Eda Demirci kimdir soruları merak konusu oldu. 16 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayını yönetecek İsmail Küçükkaya 47 yaşında ve aslen Kütahya Simavlı. İşte başarılı gazeteci İsmail Küçükkaya'nın biyografisi...

İsmail Küçükkaya Türk televizyonlarının sevilen gazeteci ve programcıları arasında. Aslen Kütahya Simavlı olan İsmail Küçükkaya 47 yaşında. Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümündenden mezun olan İsmail Küçükkaya 2013 yılından beri Fox ekranlarında Çalar Saat programını sunuyor. 10 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

Peki 16 Haziran saat 21.00'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki canlı yayını yönetecek olan İsmail Küçükkaya'nın eşi Eda Demirci kim, kaç yaşında? İşte merak edilenler..

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR: İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başladı. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı.

10 Temmuz 2016'da görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile evlendi.

2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı.

2008 yılında "Cumhuriyetimizi Dair" ve 2012 yılında "Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı" adlı iki kitap yazmıştır.

Gazeteci İsmail Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da evlendi. Gazeteci İsmail Küçükkaya, Samsun'da görev yapan görsel sanatlar öğretmeni Eda Demirci ile dünyaevine girdi.