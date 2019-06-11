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Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez

Dışişleri Bakanlığı, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi başlıklı karara tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edilmesi” başlıklı kararın, Türkiye ile ABD arasındaki köklü dostluk ve müttefiklik ilişkileriyle hiçbir şekilde bağdaşmadığını belirtti.

''Asla mümkün değildir''

Sözcü Aksoy açıklamasında, “Kararda Türkiye'nin dış politikası ve yargı sistemi hakkında yer verilen haksız ve temelsiz iddiaların kabul edilmesi asla mümkün değildir” dedi.

''Birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez”

Aksoy, dost ve müttefik ülkeler arasında görüş farklılıklarının giderilmesinin en etkili yolun diyalog ve ülkelerin egemen kararlarına saygı gösterilmesi olduğunu vurgulayarak, “Bunun yerine, hiçbir bağlayıcılığı bulunmayan ve karşılıklı güvenin artırılmasına hizmet etmeyen kararların alınması, tehdit ve yaptırım dilinin gündemde tutulmaya devam edilmesi ve birtakım suni miadlar konulması kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

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