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AK Parti'nin kampanyası netleşti! Yıldırım 15 kısa film çekti

AK Parti'nin kampanyası netleşti! Yıldırım 15 kısa film çekti

23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimi için partilerin çalışmaları devam ederken; AK Parti’nin kampanya ve miting programları da netleşti.

Türkiye gazetesinden Damla Peker'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın miting yapmayacağı belirtilirken Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım’ın mitinglerini son haftaya bırakması planlanıyor.

15 kısa film çekti, kendisi seslendirdi

Cumhur İttifakı adayı Yıldırım’ın ise birkaç ilçede miting yapması ve mitinglerine seçime bir hafta kala başlaması planlanıyor. AK Parti, yüz yüze görüşmeler ve vaatler üzerine bir kampanya süreci yürütüyor. Bu kapsamda 15 başlıkta kısa filmler çeken Yıldırım, vaatlerini kendi sesiyle vatandaşa anlatıyor.

Yıldırım’ın İspark’ın bir saat ücretsiz olması, gençlere 10 GB’lik internet, her mahalleye kreş gibi vaatleri sosyal medyada yayınlanmaya başladı.

Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak

Toplantılarını ve görüşmelerinin ağırlıklı olarak İstanbul’da yapan Erdoğan bu hafta Ankara’da olacak. Ankara’da yapacağı kabullerinin yanı sıra Erdoğan, 14-15 Haziran'da Tacikistan’da gerçekleşecek Asya’da İş Birliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı Zirvesi’ne katılacak.

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