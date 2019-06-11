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Popçu Çağla kaç yaşında eşi Metin Korkmaz kimdir?

Popçu Çağla kaç yaşında eşi Metin Korkmaz kimdir?

Pop müziğinin son günlerde konuşulan ismi olan Popçu Çağla kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Popçu Çağla Gülşen'in Saz mı Caz mı şarkısı ile çıkış yaptı. Peki Metin Korkmaz ile evli olan Çağla Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın arasını bozdu mu?

Popçu Çağla Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman’ın arasının kendisi yüzünden bozulduğu iddialarına yanıt verdi. Peki Popçu Çağla kimdir? Kaç yaşında? İşte detaylar…

POPÇU ÇAĞLA KİMDİR: Çağla’nın 2014 tarihli ‘Nasıl Yani Bilmiyor musun’ adlı bir EP çıkardı.

2016’da ‘Hoppa’ Sinan Akçıl’ın 2, Gökhan Tepe ve Yıldız Tilbe’nin 1’er parçasını içerdiği gibi EP’si çıktı. Çağla, ‘Sinan Akçıl’ın keşfi’ olarak tanındı. Sinan Akçıl’ın Ebru Şallı için yazdığı söylenen ‘Pardon’ şarkısıyla ismini duyurdu. 2018’de Gülşen’in şarkısı “Saz mı Caz mı”yı seslendirdi. Son olarak  Emrah Karaduman aranjörlüğünde Arabeni şarkısının çalışmalarını yaptı.  

Ünlü futbolcu menajeri Metin Korkmaz’ın eşidir.  

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