Ahmet Hakan'dan Küçükkaya'ya uyarı: Olan sana olacak

Ahmet Hakan, İstanbul seçimi öncesinde AK Partİ adayı Binali Yıldırım ile rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınını sunacak olan İsmail Küçükkaya'yı "Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak" diyerek uyardı.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Bir fırçanın yol açtığı yedi şey" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu konuk etmeye hazırlanan gazeteci İsmail Küçükkaya'ya seslendi.

Ahmet Hakan şunları yazdı:

"ANNEMİN meşhur sözüdür:

“Aman dikkat et oğlum... Herkes kendini kurtarır, olan sana olur.” Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasına moderatör olarak atanan İsmail Küçükkaya için söylenecek tek söz bu gibi:

Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak İsmail.

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