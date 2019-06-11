HABER /  POLİTİKA

Ahmet Hakan'dan Küçükkaya'ya uyarı: Olan sana olacak

Ahmet Hakan'dan Küçükkaya'ya uyarı: Olan sana olacak

Ahmet Hakan, İstanbul seçimi öncesinde AK Partİ adayı Binali Yıldırım ile rakibi CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun ortak yayınını sunacak olan İsmail Küçükkaya'yı "Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak" diyerek uyardı.

Ahmet Hakan, Hürriyet'te "Bir fırçanın yol açtığı yedi şey" başlığıyla yayımlanan yazısında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nu konuk etmeye hazırlanan gazeteci İsmail Küçükkaya'ya seslendi.

Ahmet Hakan şunları yazdı:

"ANNEMİN meşhur sözüdür:
“Aman dikkat et oğlum... Herkes kendini kurtarır, olan sana olur.” Binali Yıldırım/Ekrem İmamoğlu tartışmasına moderatör olarak atanan İsmail Küçükkaya için söylenecek tek söz bu gibi:
Herkes kendini kurtaracak, olan sana olacak İsmail.

Yazının tamamını okumak için tıklayınız...

Tüm yazarlar sayfasına geçmek için tıklayınız...

BU FOTO GALERİYE BAKIN
AK Parti ve CHP'nin İsmail Küçükkaya tercihi! Ünlü isimlerden ilk tepkiler çok konuşulacak
Foto Galeri AK Parti ve CHP'nin İsmail Küçükkaya tercihi! Ünlü isimlerden ilk tepkiler çok konuşulacak Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez
Türkiye'den ABD'nin kararına sert tepki: Tehdit ve yaptırım dili kabul edilemez
Fetullah Gülen intihar girişiminde bulundu iddiası Fuat Uğur fotoğraf paylaştı
Fetullah Gülen intihar girişiminde bulundu iddiası Fuat Uğur fotoğraf paylaştı
AK Parti'nin kampanyası netleşti! Yıldırım 15 kısa film çekti
AK Parti'nin kampanyası netleşti! Yıldırım 15 kısa film çekti
Emeklinin gözü mecliste! Müjdeli haberi bekliyor
Emeklinin gözü mecliste! Müjdeli haberi bekliyor
Uğur Dündar ortak yayın moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıkladı
Uğur Dündar ortak yayın moderatörlüğünü neden kabul etmediğini açıkladı
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu’nun 'İstanbul’da ne işi var?’ sorusuna yanıt
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu’nun 'İstanbul’da ne işi var?’ sorusuna yanıt
ÖNCEKİ HABERLER
Eda Demirci mesleği ne İsmail Küçükkaya'nın eşi kaç yaşında?
Eda Demirci mesleği ne İsmail Küçükkaya'nın eşi kaç yaşında?
11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni liste
11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni liste
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi için dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul seçimi için dikkat çeken karar
İmamoğlu'na Küçükkaya'yı kim önerdi? Deniz Zeyrek'ten bomba kulis
İmamoğlu'na Küçükkaya'yı kim önerdi? Deniz Zeyrek'ten bomba kulis
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama
İBB adayı Necdet Gökçınar'ın oğlunun işten çıkarıldığı iddialarına İGDAŞ’tan açıklama
İzlanda devleti nerede işte haritası ve İzlanda'nın lezbiyen başbakanı
İzlanda devleti nerede işte haritası ve İzlanda'nın lezbiyen başbakanı
Yorumlar