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Golden State Warriors pes etmiyor

Golden State Warriors pes etmiyor

NBA final serisinde Golden State Warriors, konuk olduğu Toronto Raptors karşısında 106-105'lik skorla galip geldi ve seriyi 6. maça taşıdı.

NBA'de final serisi nefes kesiyor. Son şampiyon Golden State Warriors, Raptors deplasmanında istediğini aldı. Kevin Durant dönüş yaptıktan sonra 12 dakika kalıp yeniden sakatlanırken, Stephen Curry ve Klay Thompson takımını sırtlayan isimler oldu.

Warriors'ta Curry 31 sayı 7 asist-8 ribaunt, Thompson 26 sayı-4 asist-6 ribaunt, Durant 11 sayı-2 ribaunt, Green 10 sayı-10 ribaunt-8 asist, kenardan gelen DeMarcus Cousins ise 14 sayı-6 ribaunt yaptı.

Raptors'ta ise Leonard 26 sayı-12 ribaunt-6 asist, Siakam 12 sayı-4 ribaunt, Gasol 17 sayı-8 ribaunt, Lowry 18 sayı-6 asist, Ibaka 15 sayı-6 ribaunt ile mücadele etti.

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