HDP'li Garo Paylan ile İsmail Küçükkaya arasında kadın moderatör tartışması

İstanbul için yarışacak iki aday Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayın moderatörlüğünü yapacak olan İsmail Küçükkaya, HDP'li vekilin "Neden kadın yok" eleştirisine, tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun gerçekleştireceği canlı yayın programının moderatörünü İsmail Küçükkaya oldu.

Öte yandan İsmail Küçükkaya ile bu sabah programına konuk olan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan arasında dikkat çeken bir moderatör tartışması yaşandı.

3 erkek konuşacaksınız eleştirisi

Paylan, Küçükkaya'ya başarılar diledikten sonra, "İki erkek adayla çıkacaksınız yayına, siz de erkek bir gazetecisiniz, 3 erkek konuşacaksınız" eleştirisinde bulundu.

"Kadın meselesini en çok ben gündeme getirdim"

Bu eleştiriler üzerine Küçükkaya, "Kadın meselesini 6 yıldır en fazla gündeme getiren benim. Fakat şu çok yanlış; sen de aynı hataya düşmüşsün, benim çok başarılı kadın gazeteci arkadaşlarım var, benden çok daha başarılılar.

Fakat bir ortak yayını yalnızca kadın olduğu için işte bir kadın sözü demek bu meseleyi anlamamak demek. Meseleye yanlış bakıyorlar" dedi.

"Bizim önerimiz bir erkek bir kadın olurdu''

Bunun üzerine söz alan Paylan, "Biz de eş başkanlık sistemi var. Biz de bir kadın belediye başkanı vardır bir de erkek. Biz de bütün kurullarda en az yüzde 50 kadın yer alır. Bizim önerimiz; bir kadın bir erkek gazeteci olması yönünde olurdu. birlikte ortak görünür olmak da önemli

Bizim belediye başkan adayımız olsaydı orada iki eş başkan görecektiniz" dedi.