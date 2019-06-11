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Ahmet Kekeç'ten olay iddia İmamoğlu pislik yapacak Yıldırım'ı çileden çıkaracak

Ahmet Kekeç'ten olay iddia İmamoğlu pislik yapacak Yıldırım'ı çileden çıkaracak

Star yazarı Ahmet Kekeç, İstanbul için yarışacak iki aday Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın 16 Haziran Pazar günü saat 21.00'de bir araya gelecekleri canlı yayına ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Kekeç, İmamoğlu'nun yeri, tarihi ve moderatörü kesinleşen canlı yayında "pislik yapacağını" iddia ederek, "Yıldırım'ı çileden çıkaracak" diyerek olay bir yoruma imza attı.

"Pislik yapacaktır... Demedi demeyin!" başlığıyla yayımlanan yazısında "Kendine verilen süreyi (ortaya “mağduriyet” çıkaracak biçimde) birtakım provokatif hareketlerle harcayacaktır" yorumunda bulunan Kekeç, şunları kaydetti;

Ekrem İmamoğlu, ilk raundu kaybetmiş olmanın verdiği öfkeyle “pislik” yapmaya kalkar mı? Çünkü “öfke kontrolü sorunu” olan bir arkadaşla karşı karşıyayız; karakol basmalar, polis tokatlamalar, hoşa gitmeyen sorular karşısında gazetecilere “horozlanmalar”, vatandaş tartaklamalar, el kol hareketi yapmalar, fizikî müdahalede bulunmalar, ne ararsanız var... 

''Dünya beyefendisi bir insanı çileden çıkaracak''

Kekeç ayrıca İmamoğlu için, ''Kendine verilen süreyi (ortaya “mağduriyet” çıkaracak biçimde) birtakım provokatif hareketlerle harcayacaktır ve dünya beyefendisi bir insan olan Binali Yıldırım’ı da çileden çıkaracaktır.'' dedi.

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