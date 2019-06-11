Şener Özbayraklı Galatasaray'a transfer oldu fotoğrafı internete sızdı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'la anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın sarı-kırmızılı takım için sağlık kontrolünden geçtiği fotoğraf internete düştü.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.

Milli futbolcu, Fenerbahçe'yi takipten çıkardı ve tüm Fenerbahçe formalı fotoğraflarını da hesabından kaldırdı.

Galatasaray formalı pozu sızdı

Öte yandan dün akşam saatlerinden Şener Özbayraklı'nın Galatasaray için sağlık kontrolünden geçerken çekilen fotoğrafları da sosyal medyaya düştü.