Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap

Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap

Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçı için İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı'na pasaport kontrolü ve arama sırasında saygısızlık yapıldı. Kısa sürede tepki yağan olaya bir tepki de Demet Akalın'dan geldi.

Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap - Sayfa 1

KONYA'dan 'dan özel uçakla İzlanda'ya gelen A Milli Futbol Takımı kafilesine, İzlanda'da havalimanında büyük saygısızlık yapıldı. Futbolcuların çantalarını tekrar tekrar arayan güvenlik görevlileri, kafileyi uzun bir süre beklettikten sonra pasaporttan geçirdi.

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Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap - Sayfa 2

Futbolcuların çantaları defalarca aranırken, kafilenin uçaktan indikten sonra otobüse binmesi yaklaşık 2 saat sürdü. Emre Belözoğlu'na da açıklama yaptığı sırada tuvalet fırçası uzatıldı.

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Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap - Sayfa 3

Yapılan saygısızlık sonrası başta ünlüler ve siyasi liderler olmak üzere pek çok kişiden tepki yağdı. Saygısızlığa bir sitem de şarkıcı Demet Akalın'dan geldi.

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Milli Takıma yapılan saygısızlığa Demet Akalın'dan küfürlü cevap - Sayfa 4

Twitter hesabından yaşanan olayın videosunu paylaşan Akalın'dan  küfürlü bir cevap geldi..

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