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Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 50 astsubaya gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 50 astsubaya gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik mahrem imam soruşturması kapsamında 48'i görevde olan 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlarla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 50 astsubay ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 52 şüpheli hakkında 11.06.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

48'i görevde 

Gözaltına alınan asker şüphelilerin 48'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari tedbir uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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