Yurt genelinde sağanak yağış var! Meteorolojiden önemli uyarılar geldi
Yüksek nem ve buharlaşmayla birlikte bugün yurt genelinde şiddetli sağanak bekleniyor. Başkent ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermesi beklenen sağanak, öğleye doğru İstanbul ve Marmara'yı etkisi altına alacak. Yurdun büyük bölümünde bugün sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bugün hava yurt genelinde sağanak yağışlı olacak. Yağışlar sabah saatlerinden itibaren İç ve Batı Anadolu, Ankara ve Eskişehir çevresi ile Akdeniz'in batısında Antalya bölgesinde etkili olacak. Yine sabah saatlerinde Doğu Anadolu'da, Kars, Erzurum, Ağrı ve Hakkâri'de şiddetli yağış görülecek.
Öğle saatlerinden itibaren ise yağışlı hava Marmara Bölgesi'nde etkisini hissettirecek. Kıyı Ege hariç yurdun batısı sağanak yağışlı havanın etkisi altında kalacak. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Çanakkale'nin yanı sıra Güneydoğu ile Orta ve Doğu Karadeniz sahil şeridi dışında neredeyse yurdun tamamında yağış görülecek.
Yağmur akşam saatlerinde etkisini Marmara ve İstanbul çevresinde biraz kaybetse de İç ve Batı Anadolu'da devam edecek. Bugün Ankara, Eskişehir, Bilecik ve Kütahya çevresinde gün boyu yağış devam edecek. İSTANBUL: 27 Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
ANKARA: 27 Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.