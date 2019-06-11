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'İmar Barışı'ndan faydalananlara kötü haber! Bu sabah başladı

'İmar Barışı'ndan faydalananlara kötü haber! Bu sabah başladı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına inşa edilen 21 kaçak yapının yıkımı başladı.

Doğu Karadeniz'de, 'İmar Barışı' ile 31 Aralık 2017'den önceki yapılara af getirileceği belirtilen düzenleme sonrasında inşa edilen kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından korunması gereken 200 ekolojik saha arasında gösterilen, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği Fırtına Vadisi'nde, dere yatağına otel, pansiyon ve restoran inşa edilmeye başlandığı ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılarla ilgili yasal işlem başlattı. Fırtına Vadisi'nde tespit edilen 21 kaçak yapı için yıkım kararı alındı.

Kaçak yapıların yıkımı için ekipler, 15 gün önce polis, jandarma ve iş makineleriyle vadiye geldi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı vadide kaçak yapı sahipleriyle görevliler arasında tartışmalar yaşandı. Tebligatların kaçak yapı sahiplerine ulaşmadığı gerekçesiyle ara verilen yıkımlar için ekipler, bu sabah yeniden vadiye geldi. Yıkım ekipleri, iş makineleri ile kaçak yapıların yıkımına başladı. Vadide geniş güvenlik önlemleri alındı. 

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