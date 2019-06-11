HABER /  EMLAK

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Fırtına Vadisi'nde kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı.

Rize'nin Ardeşen ve Çamlıhemşin ilçelerinde, Fırtına Vadisi üzerinde yapılan kaçak yapılar yıkılıyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yıkım ihalesinin ardından 21 kaçak ve ruhsatsız yapıyla ilgili İl Özel İdaresince çalışma başlatıldı.

Çalışmalarda jandarma ekipleri, ilk olarak Akkaya köyünde, Fırtına Deresi kenarındaki 3 katlı yapının yıkımı için sabahın erken saatlerinde tedbir aldı.

Yolu bir süreliğine trafiğe kapatan ekipler, iş makinesiyle yıkıma başladı.

Yıkım işlemleri ay sonuna kadar sürecek

Bu arada durumu öğrenerek bölgeye gelen vatandaşların alana yaklaşmasına izin verilmedi. Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.

Yıkıma karşı çıkan bazı vatandaşlar ile yapı sahiplerinin vadideki bekleyişi sürüyor.

Bazı vatandaşlar ise yıkım öncesi güvenlik güçlerinden izin alarak, yapıların içerisindeki eşyalarını boşalttı.

Yıkım işlemlerinin ay sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Şener Özbayraklı Galatasaray'a transfer oldu fotoğrafı internete sızdı
Şener Özbayraklı Galatasaray'a transfer oldu fotoğrafı internete sızdı
Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal iddiası! İmamoğlu Yıldırım yayınıyla ilgili
Fatih Altaylı'dan Fatih Portakal iddiası! İmamoğlu Yıldırım yayınıyla ilgili
Vatandaşa önemli uyarı: İndirimde son 20 gün
Vatandaşa önemli uyarı: İndirimde son 20 gün
Süleyman Soylu: ABD'ye haraç veren ülke olmayacağız
Süleyman Soylu: ABD'ye haraç veren ülke olmayacağız
HDP'li Garo Paylan ile İsmail Küçükkaya arasında kadın moderatör tartışması
HDP'li Garo Paylan ile İsmail Küçükkaya arasında kadın moderatör tartışması
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 50 astsubaya gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 50 astsubaya gözaltı kararı
ÖNCEKİ HABERLER
MEBBİS il dışı atama ne zaman yapılacak 2019 başvuru sayfası m
MEBBİS il dışı atama ne zaman yapılacak 2019 başvuru sayfası m
Devlet Bahçeli'nin İsmail Küçükkaya tepkisinin nedeni belli oldu
Devlet Bahçeli'nin İsmail Küçükkaya tepkisinin nedeni belli oldu
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
Kaç gün devamsızlık yapan teşekkür takdir belgesi alamaz?
DGS ne zaman 2019 DGS sınavı geri sayım ÖSYM başladı
DGS ne zaman 2019 DGS sınavı geri sayım ÖSYM başladı
İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
İşte EURO 2020 Elemeleri'nde gecenin sonuçları
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
KOSGEB personel alım başvuru ekranı 2019 son gün ne zaman?
Golden State Warriors pes etmiyor
Golden State Warriors pes etmiyor
Eda Demirci mesleği ne İsmail Küçükkaya'nın eşi kaç yaşında?
Eda Demirci mesleği ne İsmail Küçükkaya'nın eşi kaç yaşında?
Yorumlar