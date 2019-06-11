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Göztepe'den Fernandes bombası

Demirören Haber Ajansı
Göztepe'den Fernandes bombası

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

SPOR Toto Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Göztepe bombayı patlattı. Yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Başkan Mehmet Sepil, Portekizli yıldız Manuel Fernandes'i takıma kazandırmak için kolları sıvadı.

Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımında forma giyen ve bonservis sorunu bulunmayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusunun menajeriyle temasa geçen Sepil olumlu yanıt aldı. Türiye'de Beşiktaş forması da giyen Manuel Fernandes'le ilgilenilmesi sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Süper Lig'i ve Türkiye'yi yakından tanıyan Fernandes'in Göztepe'ye sıcak baktığı vurgulandı.

Oyuncu ve menajeriyle görüşmelerini sıklaştıracak İzmir ekibinin kısa sürede transferi resmiyete dökmesi bekleniyor. Ülkesinde Benfica'da kariyerine başlayan deneyimli futbolcu, İngiltere'de Portsmouth, Everton, İspanya'da ise Valencia takımlarında top koşturdu.

Beşiktaş'a 2011-2012 sezonun devre arasında Valencia'dan gelen Fernandes, 2.5 yıl siyah-beyazlı formayı giyip ardından Rusya'nın yolunu tuttu. Son 5 yıldır Lokomotiv Moskova'da görev yapan Fernandes 13 defa da Portekiz Milli Takımı'nda oynadı. Fernandes transferi için Göztepe'nin yanı sıra Galatasaray'ın da istekli olduğu ileri sürüldü. 

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