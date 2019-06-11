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Didier Deschamps ayıbımızı yüzümüze vurdu! Türkiye hakkında bakın ne dedi

Didier Deschamps ayıbımızı yüzümüze vurdu! Türkiye hakkında bakın ne dedi

Fransa Teknik Direktörü Deschamps, Konya'da ulusal marşlarının ıslıklanmasıyla ilgili konuşurken ''Çok rahatsız edici bir andı. Tatsız bir olay. Diğer milli takımların da ulusal marşları Türkiye'de ıslıklandı.'' dedi.

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Andorra maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Konya'da oynanan Türkiye - Fransa maçında Fransa Ulusal marşının ıslıklanmasına tepki gösterdi ve bu konu hakkında konuştu.

Türkiye karşısında alınan mağlubiyetin asla bir bahanesi oalamayacağını belirten Fransız teknik adam, Konya'da ulusal marşlarının ıslıklanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

''Diğer ulusal marşlar da Türkiye'de ıslıklandı''
''Çok rahatsız edici bir andı. Tatsız bir olay. Ancak bu Fransa'ya özgü bir şey değil. Çünkü diğer milli takımlar da aynı olaya maruz kaldı. Diğer milli takımların da ulusal marşları Türkiye'de ıslıklandı.''

''Ülkelerin marşlarına saygı gösterilmesi gerekiyor''
''Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz'' diyen Deschamps, ''Ülkelerin marşlarına saygı gösterilmesi gerekiyor ama bu yaşanmadı. Umarım bir daha böyle bir durum yaşanmaz.'' ifadelerini kullandı.

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