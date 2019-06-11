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Huawei kullanıcıları dikkat! Telefonlarınız kullanılamaz hale gelebilir

Huawei kullanıcıları dikkat! Telefonlarınız kullanılamaz hale gelebilir

ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘Önce Amerika’ politikası dünyayı etkilemeye devam ediyor. Çin ile başlayan ticaret savaşı, Google’ın Çinli teknoloji devi Huawei’e ambargo koymasıyla ‘teknoloji savaşına’ dönüştü. İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, teknoloji savaşını ve Huawei firmasının geleceğini yorumladı. Çevik’e göre savaşın kazananı ABD olacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin üzerinde başlattığı ticaret savaşı Google firmasının Çinli teknoloji devi Huawei'ye ambargo uygulamasıyla yeni bir safhaya girdi. Dijital çağın ilk ‘teknoloji savaşı' olarak nitelendirilen Huawei ambargosu hem kullanıcıları hem de üreticileri etkileyecek.

İstanbul Aydın Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Taner Çevik, Çin teknoloji devinin tehlikede olduğunu belirterek, ‘teknoloji savaşı' galibinin ABD olacağını söyledi. Çevik'e göre Çinli teknoloji devi Huawei tam teşekküllü bir ambargoya hazır değil.

“Huawei marka telefonlar ‘kullanılamaz' hale gelecek”

Google'ın Huawei'ye uyguladığı ambargonun sonuçlarına değinen Çevik, “Google'ın Huawei'den desteğini çekmesiyle Huawei marka telefonlar Android işletim sisteminin güncellemelerine sahip olamayacak. Böylece tüketici yeni uygulamaları indirmek istediğinde sorunlarla karşılaşacak. Güncellenmeyen telefonlar yeni sürüm uygulamaları çalıştırmayacak. Bu da Huawei marka telefonların yazılım olarak ‘geri kalmasına' yol açacak. Microsoft da Huawei'den desteğini çekti. Office, Outlook gibi günlük hayatın bir parçası olan Microsoft uygulamaları da güncellenemeyen Huawei marka telefonlarda bir süre sonra çalışmayacak” şeklinde konuştu.
Çevik ayrıca, “Amerikan hükümetinin bu yönde baskısı sürdükçe Google ve Microsoft'un yanına başka firmaların da ekleneceğine inanıyorum.” İfadelerini kullandı.

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