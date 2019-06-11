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Altaylı'dan ortak canlı yayınla ilgili bomba iddia: Turgay Güler riski var

Altaylı'dan ortak canlı yayınla ilgili bomba iddia: Turgay Güler riski var

CHP İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ve rakibi AK Partili Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayını için moderatör seçilen gazeteci İsmail Küçükkaya ile ilgili Fatih Altaylı, "İsmail Küçükkaya için 'Turgay Güler riski' var" değerlendirmesi yaptı.

Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’nun kazanması sonrası yenilenmesine karar verilen İstanbul ‘Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde iki rakip aday arasında yapılacak ortak yayın tartışma konusu oldu. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki programın FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya tarafından sunulması kararını değerlendirdi.

Altaylı, Habertürk'te "İsmail bu işin içinden nasıl sıyrılacak!" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Ya ‘Turgay Güler’, ya ‘bu muymuş’ dedirtebilirler"

AK Parti burada bir strateji uyguluyor bence. Geride olduklarını biliyorlar. Zaten öyle olmasa karşılıklı tartışma programına evet demeleri mümkün değildi. Şimdi bu programı kağıt üzerinde en muhalif televizyonun program sunucusuna yaptırarak meydan okuyorlar.

"Muhalif medyanın tuzağına düşmüş mağdur aday"

Program sırasında eğer işler istedikleri gibi gitmezse "Muhalif medyanın tuzağına düşmüş mağdur aday" olacaklar. Yok eğer İsmail Küçükkaya muhaliflerin beklediği performansı sergilemez ve sert sorular soramazsa bu kez de muhalefetin kalesini dağıtmış, güvenilirliğini yerle bir etmiş olacaklar.

"Turgay Güler’in, Binali Yıldırım versiyonu olacak"

Yani ya Küçükkaya 31 Mart seçiminin İmamoğlu karşısındaki Turgay Güler’in, Binali Yıldırım versiyonu olacak. Ya da "Bu muymuş, muhalif medyanın sesi Fox TV" denilecek. Bence plan bu."

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