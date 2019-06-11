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Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oldu

Cengiz Ünder'in yeni hocası belli oldu

Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalya Serie A ekibi Roma, Paulo Fonseca'nın teknik direktörlük görevine getirildiğini açıkladı!

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalya Birinci Ligi (Serie A) kulübü Roma, teknik direktörlüğe Paulo Fonseca'yı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Portekizli teknik adam Paulo Fonseca ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Daha önce ülkesinin Paços Ferreira, Porto ve Braga kulüplerini çalıştıran 46 yaşındaki Fonseca, 2016 yazından beri başında bulunduğu Shakhtar Donetsk takımını, üst üste 3 lig ve Ukrayna Kupası şampiyonluğuna taşıdı.

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