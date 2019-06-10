İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu Yıldırım açıklaması

23 Haziran'da yapılacak İBB seçimleri öncesinde, AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın programını yönetecek İsmail Küçükkaya, açıklamalarda bulundu.

İsmail Küçükkaya, FOX Ana Haber'e konuk oldu. Bunun kendisi için tarihi bir sorumluluk olduğunu belirten Küçükkaya, bu programı sunmanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

"İki şart sundum"

Görevi kabul etmek için iki şart sunduğunu da söyleyen Küçükkaya, "Bana bu teklif geldiğinde, 'İki şartım olacak' dedim. İki adayın da benim bu programı sunmamı istemesi ve iki partinin de benim için onay vermesi. Bu şartlar gerçekleşirse o zaman görevi kabul ederim dedim" ifadelerini kullandı.

"Kamunun merak ettiği tüm soruları soracağım"

Kamunun merak ettiği tüm soruları soracağını belirten Küçükkaya, soruları kendisinin hazırlayacağını ve yayının 3 saat sürmesini planladığını söyledi.