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Batman'da şiddetli rüzgar aydınlatma direğini devirdi

Batman'ın Kozluk ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direği devrildi. Olay anında çevrede kimsenin geçmemesi faciayı önledi.

Olay, Kozluk ilçesi çarşı merkezinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, şiddetli rüzgar nedeniyle çarşı merkezinde bulunan kavşaktaki aydınlatma direği bir anda devrildi. Olay anında şans eseri bölgeden kimse geçmezken, çıkan ses çevrede paniğe neden oldu. Yaklaşık 16 metre uzunluğundaki aydınlatma direğinin devrilmesinin ardından vatandaşlar durumu anlamak için olay yerine koştu. 
Emniyet ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemi alırken, görevliler de yolun kapanmasına neden olan direği kaldırdı. 
Direğin devrilme anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

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