İzlanda cephesinden skandal muameleye ilk yorum

İzlanda Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Erik Hamrén, ve takım kaptanı Aron Gunnarsson 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda yarın kendi evinde Türkiye ile oynanacak maç öncesinde, başkent Reykjavik’teki Laugardalsvöllur Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

''Bu yorucu bir şey ama kurallar böyle''

Aron Gunnarsson, konuyla ilgili yaptığı açıklamada ''Konya'da bize de aynısı yapıldı. Kanun kanundur, kural kuraldır. Onlar için uzun bir yolculuk oldu ama yarına kadar hazır olurlar. Bu yorucu bir şey ama kurallar böyle.'' ifadelerini kullandı.

''Ben bu konu ile ilgili görevli değilim"

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren, havalimanında yaşanan skandalla ilgili soruya, "Bu soruları o konuyla sorumlu olan insanlara sormanızı tavsiye ederim. Ben bu konu ile ilgili görevli değilim" yanıtını verdi.

''Türkiye'ye saygımız var''

6 puanla yola devam ettiklerini belirten Hamren, "6 puanla devam ediyoruz. Türkiye ile bu hafta 2 önemli maç oynamış olacak. Arnavutluk'u yendik. Türkiye'ye saygımız var. Bu maçtan 3 puan bekliyoruz. Umarım böyle olur. Bugün idmandan önce sakatlarımıza baktık, idmandan sonra durumlarını değerlendireceğiz. Bazı oyuncularımızın adalelerinde zorlanma var." dedi.

''Heyecan verici bir maç olacak''

'Türk milli takımına büyük saygı duyuyoruz' diyerek sözlerini sürdüren Hamren, "Güçlü bir takım oluşturmuşlar. 3 maçı da kazandı bu takım. Hiç gol yememişler 8 gol atmışlar. Bu kalitedir. Heyecan verici bir maç olacak. Türkiye Arnavutluk'u yendi. Arnavutluk iyi bir takım. Sonra da Fransa'yı yendi. Bizim için iyi bir sınav olacak bu maç" ifadelerini kullandı.

''Türk oyuncular abartıyor''

İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson, "Biz de Türkiye'ye geldiğimizde kontrolden geçtik, onlarınkiyle bizimki aynıydı. Bence anormal görünen bir şey yok. Türk oyuncular abartıyor. Havaalanına geldikten yaklaşık iki saat sonra otele geçtiler" dedi.

Türk gazetecilerden tepki

Türk gazeteciler, havaalanındaki skandalla ilgili görüş belirtmeyen Erik Hamren'e başka hiçbir soru sormadı.