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Beylikdüzü'nde darp edilen taksici konuştu

Beylikdüzü’nde bir genç annesine sarkıntılık yaptığını iddia ederek taksiciyi darp etmişti. Saldırıya uğrayan taksici Mazlum Ölmez o anları anlattı.

“Ben herhangi bir kimseye tacizde bulunmadım. Sarkıntılık yapmadım, namusumla şerefimle bayramın ikinci günü bile çalışan emekçi taksicileriz biz. Beni darp eden şahsın 21 yaşında olduğu 23 tane suç kaydının olduğunu karakolda öğrendim” dedi. 

Olay, geçtiğimiz hafta Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Dilek Ş. isimli kadın evine gitmek için Bakırköy’den Mazlum Ölmez'in kullandığı taksiye bindi. Beykent’te geldiklerinde ise kadın parasının olmadığını belirtti. Taksici 20 dakika kadar kendisine para getirmesi için bekledi. Ardından kadının oğlu Umut T. aşağı inerek para vermek yerine annesine tacizde bulunduğu iddiasıyla taksiciye saldırdı. Taksiciyi hastanelik eden Umut T. isimli şahıs ardından taksiye de zarar verdi. O anlar güvenlik kameralarına da yansırken olayla ilgili yapılan haberleri gören taksici Ölmez, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Ölmez, müşterisini bırakmasının ardından ücretini beklerken bir anda saldırıya uğradığını dile getirdi. 

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde eli sopalı şahsın taksicinin önce kafasına vurduğu gözüküyor. Ardından taksicinin vücuduna vuran saldırgan daha sonra taksiye de saldırıyor. Saldırgandan şikayetçi olan taksici Mazlum Ölmez Karakolda 21 yaşında ve 23 sabıkasını olduğunu öğrendiğini belirtti. 

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