Antalya'da bir baba oğlu ile kendisini ağaca astı

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Milli Parkında bulunan ormanlıkta meydana gelen olayda; piknik alanının yan tarafındaki ormanlıkta ailesi ile adaçayı toplamaya çıkan Mesut Özalp, ağaca iple asılı olan, 1'i çocuk 2 kişi gördü. Özalp'in durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Ersin B. ve oğlu Erden B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından baba-oğulun cansız bedenleri, Antalya Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Yapılan otopsinin ardından Ersin B.'nin cenazesi, babası Ramazan B. tarafından morgdan alındı. Ramazan B., "Torunum annesiyle babası arasındaki geçimsizlik yüzünden öldü" dedi.

Ersin B.'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Gaziantep'e götürüldü. Erden B.'nin cenazesi ise dayısı Gökhan Demirbağ tarafından morgdan alındı. Erden B.'nin cenazesi ise Antalya'da Uncalı Mezarlığında toprağa verilecek.