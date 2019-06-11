Mehmet Metiner'den Gül ve Davutoğlu'na isyan Çıkıp açıklasınlar yeter!

AK Parti eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'a dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Metiner, "Gül ve Davutoğlu ikilisi AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı desteklediklerini çıkıp açıklasınlar yeter" dedi.

Metiner, yeni parti kuracakları iddiaları sık sık gündeme gelen eski AK Partilirden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül eski Başbakan Ahmet Davutoğlu eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan adeta isyan etti.

Her konuda demeç veren, güya partilerinin selameti için bildirgeler yayınlayan Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ikilisi ve Ali Babacan’a ilgili beklentilerini dile getiren Mehmet Metiner, şunları kaydetti:

“Aksini iddia ediyorlarsa, yani hayır böyle bir niyetimiz yok diyorlarsa, hadi daha açık bir ifadeyle diyeyim biz CHP adayının kazanmasını isteyecek kadar hain değiliz diyorlarsa, o zaman kendilerine çağrıda bulunuyorum: Oylarının rengini açıklasınlar! Her konuda demeç veren, güya partilerinin selameti için bildirgeler yayınlayan Gül ve Davutoğlu ikilisi AK Parti adayı Binali Yıldırım’ı desteklediklerini çıkıp açıklasınlar yeter!

''Bunu yapmazlarsa sözünü ettiğim ihanet şebekesinin bir parçası olduklarını göstermiş olurlar''

Metiner ayrıca şöyle konuştu;

Evet bu kritik süreçte her ikisini de sadece oylarının ve desteklerinin Ak Parti’den yana olduklarını alenen ve güçlü bir şekilde yapmaları çağrısında bulunuyorum. Bunu yapmazlarsa sözünü ettiğim ihanet şebekesinin bir parçası olduklarını göstermiş olurlar. Bu durumda artık AK Parti adına konuşma hakları kalmaz ve AK Partililer onları kendilerinden bilmezler.