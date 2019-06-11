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Okan Buruk imzayı attı Başakşehir'de 3 kişi gitti

Medipol Başakşehir, Okan Buruk'la 2 yıllık sözleşme imzalarken Göksel Gümüşdağ, sözleşmesi sona eren Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarını ayırdıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, Abdullah Avcı ile yollarını ayırdıktan sonra prensipte anlaştığı teknik direktör Okan Buruk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Okan Buruk, ''Başakşehir ile hedeflerimiz aynı ve aynı hedefler doğrultusunda yürüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz, bu hem bizim için hem de ülkemiz için çok önemli. Abdullah Avcı hocamıza teşekkür etmek istiyorum. Burada çok başarılara imza attı. Rizespor'a şampiyonluğa oynayan takıma beni taşıdığı için teşekkür ediyorum. Yoluna emin adımlarla yürüyen bir Başakşehir olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı ile yollarımızı ayırdık''
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ise, "Adebayor, Bajic ve Serdar Taşçı gibi oyuncularla sözleşmemiz bitti. Bu isimlerle devam etme düşüncemiz yok. Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı da satmayı düşünmüyoruz." dedi.

3 isim takımda kalacak
Göksel Gümüşdağ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde yer alan İfran Can Kahveci, Edin Visca ve Mahmut Tekdemir'i takımda tutacaklarını ifade etti.

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