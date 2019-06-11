Fenerbahçe'den çılgın hamle! Real Madrid'in golcüsü geliyor

Ön libero transferi için başta Fejsa olmak üzere pek çok isimle temas kuran Fenerbahçe'nin, Milli Takım'da üstün bir performans gösteren Mahmut Tekdemir'in menajeri Ahmet Bulut'la bir süredir dirsek temasında olduğu ortaya çıktı. Semih Özsoy'un, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüştüğü bildirildi.