Fenerbahçe'den çılgın hamle! Real Madrid'in golcüsü geliyor
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
Fenerbahçe'de transferde sıcak saatler... Jovic transferi sonrası İspanyol devinin gözden çıkarttığı Mariano Diaz, menajerler tarafından Fenerbahçe’ye önerildi. Ersun Yanal ve Comolli, Dominikli forvetle ilgili rapor hazırlanması talimatı verdi. Mariano için Real Madrid’e kiralama teklifi gidebilir.
Forvet mevkii için Vedat Muriç ve Max Kruse'ye öncelik veren Fenerbahçe, alternatiflerle de görüşmeyi sürdüyor. Damien Comolli'nin West Bromwich'teki sözleşmesi biten 29 yaşındaki santrfor konusunda menajerlik şirketiyle şartları görüştüğü bildirildi.
Ön libero transferi için başta Fejsa olmak üzere pek çok isimle temas kuran Fenerbahçe'nin, Milli Takım'da üstün bir performans gösteren Mahmut Tekdemir'in menajeri Ahmet Bulut'la bir süredir dirsek temasında olduğu ortaya çıktı. Semih Özsoy'un, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'la görüştüğü bildirildi.
Galatasaray, kiralık sözleşmesi sona eren Ndiaye'nin yerine Ever Banega'yı istiyordu. Fatih Terim'in listesinin başındaki Arjantinli oyuncu için idari direktör Şükrü Hanedan, İspanya'ya gidiyor. Sevilla'nın satmak istediği 30 yaşındaki oyuncu için 5 milyon Euro gözden çıkarıldı.