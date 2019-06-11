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Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Yağışları geliyor!

Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Yağışları geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde:

''Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır'' 

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