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Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?

Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?

Sosyal medyan fenomenleri arasında olan ve Şam adıyla RAP şarkılar söyleyen Şamil Oymak kimdir, kaç yaşında ve instagram hesabından neler yazdı soruları merak konusu oldu. Şamil Oymak yaptığı açıklama ile dikkatleri üzerine çekti ve itirafı olay oldu. Aslen Karslı ve 1997 doğumlu olan Şamil Oymak kimdir, babası ve merak edilenler...

Sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği Şamil Oymak'ın instagram hesabından yaptığı itiraf ve açıklamalar büyük ses getirdi. Şam lakabı ile RAP şarkılar söyleyen ve İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınanan Şamil Oymak aslen Karslı ve 1997 doğumlu. Peki Şmail Oymak ne dedi, şamil Oymak olayı nedir? 

Sosyal medya mecrasında tepki çeken Şamil Oymak hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer almaktadır. İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınmıştır. Peki Şamil Oymak kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar…

ŞAMİL OYMAK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA: Şamil Oymak Rap dünyasında Şam lakabı ile tanınmaktadır. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren Şamil Oymak henüz 10 yaşında iken rap ile tanışmıştır. Çok genç yaşına rağmen yıllardır rap dünyasında yer almaktadır. İstanbul Trip ve Kadıköy Acil isimleri ile müzik dünyasında tanınmıştır.

2014 yılında Delusion / Sanrı isimli kısa filmin müziklerin hazırlamıştır. Üniversite 1. sınıfa başladığı sene okuldan ayrılmıştır. Öğrenmeyi öğrendikten sonra eğitim hayatına devam etmenin gereksiz olduğunu, 18 yaşından itibaren kendi ayaklarının üzerinde durmanın gerekli olduğu belirtmiştir.

Seslendirdiği bazı parçalar, Kader ve Oyunlar, Çok Derin, Şüpheli Şahıs, Karanlık Zaman, Paranoya, Efsane, Koma – Gene Ailem İçin, Kararır Akşamlar, Bir Sigara Yak, Sorunlara İnat, Ritmi Yakalayın, Bir Bakirenin Son Gecesi, Acımasız, Saklambaç, Bu Gece Bitmez, Yolunu Seç, Bu Gece Benimsin.

1997 İstanbul doğumlu olan Şamil Oymak baba tarafından aslen Kars'lıdır.

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