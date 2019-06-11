Okan Buruk açıkladı! Arda Turan'ın kaderi belli oldu

Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşmeye imzayı atan Okan Buruk, Arda Turan'ın takımda kalıp kalmayacağıyla alakalı konuştu.

Bonservisi Barcelona'da olan ve istenmeyen adam haline gelen Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'de kalıp kalmayacağı belli oldu.

Arda Turan'ın durumu hakkında konuşan Medipol Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, “Arda sözleşmeli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular gibi bize en iyisini vermeye çalışacak. Kampta bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç konusu

Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriç dedikoduları hakkında da açıklama yapan Okan Buruk, “Rizespor’un kararı önemli. Vedat’ı satacak mı satmayacak mı bilmiyoruz. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa değerlendiririz” dedi.