HABER /  SPOR

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan'ın kaderi belli oldu

Okan Buruk açıkladı! Arda Turan'ın kaderi belli oldu

Medipol Başakşehir ile iki yıllık sözleşmeye imzayı atan Okan Buruk, Arda Turan'ın takımda kalıp kalmayacağıyla alakalı konuştu.

Bonservisi Barcelona'da olan ve istenmeyen adam haline gelen Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'de kalıp kalmayacağı belli oldu. 

Arda Turan'ın durumu hakkında konuşan Medipol Başakşehir'in çiçeği burnunda teknik direktörü Okan Buruk, “Arda sözleşmeli bir oyuncumuz. Diğer oyuncular gibi bize en iyisini vermeye çalışacak. Kampta bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

Vedat Muriç konusu
Çaykur Rizespor'dan eski öğrencisi Vedat Muriç dedikoduları hakkında da açıklama yapan Okan Buruk, “Rizespor’un kararı önemli. Vedat’ı satacak mı satmayacak mı bilmiyoruz. Her iyi oyuncuya teklifler oluyor. Biz de öyle bir durum olursa değerlendiririz” dedi.

İlgili Haberler
Okan Buruk imzayı attı Başakşehir'de 3 kişi gitti
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fenerbahçe'den çılgın hamle! Real Madrid'in golcüsü geliyor
Foto Galeri Fenerbahçe'den çılgın hamle! Real Madrid'in golcüsü geliyor Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Yağışları geliyor!
Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış ve Dolu Yağışları geliyor!
Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
Gazişehir Gaziantep'te Sumudica dönemi
Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli açıklaması
Binali Yıldırım'dan Devlet Bahçeli açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba istanbul vaatleri
Ekrem İmamoğlu'ndan bomba istanbul vaatleri
Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı? Uzmandan açıklama geldi
Yaz aylarında saç ekimi yapılır mı? Uzmandan açıklama geldi
İGDAŞ'tan Tanal'ın iddialarına yalanlama
İGDAŞ'tan Tanal'ın iddialarına yalanlama
ÖNCEKİ HABERLER
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
Şamil Oymak babası kimdir rapçi Şamil Oymak olayı nedir?
TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
TMSF'den Hazine'ye 159 milyon TL'lik ödeme
11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni liste
11 Haziran evde bakım maaşı yatan iller yeni liste
Şamil Oymak kimdir aslen nereli Şamil Oymak olayı ne dedi?
Şamil Oymak kimdir aslen nereli Şamil Oymak olayı ne dedi?
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
Bekçilik sınavı ne zaman 2019 bekçilik sınav takvimi
DGS sınavı kaç dakika DGS'de kaç soru çıkacak 2019 ÖSYM
DGS sınavı kaç dakika DGS'de kaç soru çıkacak 2019 ÖSYM
Google haber kuruluşlarından elde ettiği rekor geliri açıkladı
Google haber kuruluşlarından elde ettiği rekor geliri açıkladı
DGS ne zaman 2019 DGS sınavı geri sayım ÖSYM başladı
DGS ne zaman 2019 DGS sınavı geri sayım ÖSYM başladı
Yorumlar