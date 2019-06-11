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İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrailli Bakan'dan Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel'in de aralarında olduğu onlarca fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in bu sabah bir grup fanatik Yahudi'yle Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdiği belirtildi.

Ariel ve beraberindekilerin Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

Rafi Peretz liderliğindeki dindar Siyonist Yahudi Evi Partisinden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. Bu yıl birçok kez Aksa'ya baskın yapan Ariel, en son 22 Nisan'da Harem-i Şerif'e girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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