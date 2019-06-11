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Shazam kullanıcılarına müjdeli haber! Artık telefonu tanıyabilecek

Shazam kullanıcılarına müjdeli haber! Artık telefonu tanıyabilecek

Aradığınız şarkıyı istediğiniz her yerde bulma imkanı sağlayan Shazam uygulaması, Android versiyonuna gelen yeni özellikle artık telefonda çalan şarkıyı da tanıyabilecek.

Shazam'ın en önemli eksikliği artık son buluyor. Uygulamanın geliştiricileri, yeni gelen güncelleme ile artık telefonunuzda çalan bir müziği veya izlediğiniz videodaki bir şarkıyı bulma imkanını sağlamış görünüyor.

Shazam yakın bir zamanda "Pop Up Shazam" adlı yeni bir özellikle güncellenmişti. Şimdilik uygulamanın Android versiyonuna gelen bu özellikle artık ekranda beliren bir düğmeye basarak, cihazınızda o an çalan şarkının hangisi olduğunu bulmanız mümkün hale geliyor.

shazam

Her ne kadar uygulamanın geliştiricisi Apple olsa da, bu özelliğin şimdilik sadece Android versiyonuna gelmiş olması ise iPhone kullanıcılarını kızdırmış gözüküyor.

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