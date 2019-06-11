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İzlanda skandalının ardından Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzlanda Dışişleri Bakanı Gudlaugur Thor Thordarson ile telefonda görüşerek, A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda'da havalimanında gördüğü olumsuz muamelelerin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, A Milli Takım'ın İzlanda'da havalimanında yaşadığı saygısızlığın yanı sıra Emre Belözoğlu'na uzatılan tuvalet fırçası sonrasında Türkiye'nin mağdur edildiğini belirterek İzlanda Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü.

Telefonla görüşüp sıkıntımızı anlattı
Çavuşoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma için Keflavik Havalimanı'na inen Milli Takım kafilesinin ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin İzlanda Dışişleri Bakanı Thordarson ile telefonda görüştü. 

''Kabul edilemez''
Çavuşoğlu, muhatabına, Milli Takım'ın İzlanda'ya varmasından 3 hafta önce ve seyahatin hemen öncesinde olmak üzere iki kez Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği ve Reykjavik Fahri Başkonsolosu tarafından bildirimde bulunulmasına rağmen havalimanında Türk Milli Takımı'na yönelik muamelelerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

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