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Facebook, Instagram ve WhatsApp Huawei cihazlarda kullanılıyor mu? Açıklama geldi

Facebook, Instagram ve WhatsApp Huawei cihazlarda kullanılıyor mu? Açıklama geldi

Google'ın ardından Facebook'tan gelen bir duyuruda da, artık yeni Huawei modellerinde kendi ürünlerinin kullanılamayacağı aktarılmıştı. Ancak Huawei, bu ifadeyi yalanlar nitelikte bir açıklama yaptı.

Trump Yönetimi, 15 Mayıs'ta Ticaret Bakanlığı'nın İşletme Listesine Huawei'yi eklemişti. ABD firmaları da bu listeye hızla tepki vermiş ve pek çoğu (Facebook dahil) Huawei ile ticari ilişkilerini durdurmuştu. Ancak daha sonra ABD, Huawei ve ortaklarına 90 günlük geçici lisans verdi.

Bu lisans sonrasında Huawei, mobil cihazlarında Facebook'un durumunu soran müşterilerine olumlu dönüş yaptıklarını söyledi. Facebook ise Çinli üreticinin açıklamasını destekleyerek şunları dile getirdi: "Ticaret Bakanlığı'nın son kuralını ve geçici lisansı gözden geçiriyoruz ve uyumluluk için şirketle ortak adımlar atıyoruz. Bu engelleme zaten piyasada bulunan Huawei modelleriyle ilgili değil"

Kullanmaya devam edilebilir
Yani Huawei veya Honor cihazları satın alanlar Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp'ı normal şekilde kullanmaya devam edebilirler.

16 Mayıs'tan önce perakendecilere gönderilen tüm cihazlar da Facebook'un mobil uygulamalarına erişebilecek. Ancak Trump yönetimi, Huawei'yi Varlık Listesine tekrardan koyarsa şirketin yeni modelleri Amerikan yazılımlarına erişemeyecek.

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