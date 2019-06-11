Sezai Temelli'den Binali Yıldırım'ın Kürtçe konuşması için ilginç yorum

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli Diyarbakır temaslarında Kürtçe konuşan Binali Yıldırım için '''Binali Bey Diyarbakır'a gitmiş, Kürdistan demiş, Kürtçe konuşmuş; Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle bir Kürtçe duymadı'' ifadelerini kullandı.

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretini değerlendirdi.

''Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle Kürtçe duymamış''

Birkaç kelime Kürtçe konuştunuz diye Kürt halkı nezdinde bir değeriniz olmayacak. Çünkü bunlar samimiyetsiz, çıkar amaçlıdır'' diyen Temelli ayrıca şu ifadeleri kullandı;

Adaylardan biri Binali Bey Diyarbakır'a gitmiş , kampanyasını buradna yapıyor nedense. Kürdistan mebusu demiş, devam etmiş Kürtçe konuşmuş. Diyarbakır Diyarbakır olalı böyle Kürtçe duymamış.

AK Parti başkanı Erdoğan meydan meydan Kürdistan diyoruz diye bağırıyordu, 'defol git' diye.

Terörist olduk, hakaretlere maruz kaldık ama yine Allah'ın işine bakın, geçen güç Çavuşoğlu'nu Kürdistan'da gördük. Hem de demokrasi şehitlerini anmak için saygı duruşundaydı.

''Bunlar samimiyetsiz, çıkar amaçlıdır''

Bu Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda bir halka bilinmeyen dil diye hakaret eden bir partinin mebususunuz ama kirli pazarlıklarınız için hiçbir şey olmamış gibi Kürdistan diyorsunuz, Kürtçe de konuşuyorsunuz, Kürtçe konuşanları da saygı içinde dinliyorsunuz.

"Birkaç kelime Kürtçe konuştunuz diye Kürt halkı nezdinde bir değeriniz olmayacak. Çünkü bunlar samimiyetsiz, çıkar amaçlıdır.